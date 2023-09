Tschau, heißer Spätsommer: In Thüringen drohen kräftige Gewitter - Temperatursturz!

Erfurt - Vom heißen Spätsommer, der auch die Thüringer in den vergangenen Tagen verwöhnt hat, gilt es sich nun offenbar zu verabschieden. Im Freistaat drohen am Dienstag mitunter kräftige Gewitter.

Der heiße Spätsommer sagt "Goodbye", ob er noch mal wiederkommt, bleibt abzuwarten. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Der Countdown läuft! Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, ist es heute zunächst noch mal heiter bis wolkig. Ab dem Nachmittag jedoch soll es von Westen her stark bewölkt zugehen.

Den Angaben nach sind einzelne Schauer und Gewitter im Eichsfeld sowie im Südharz nicht ausgeschlossen. Diese können mit Starkregen bis 25 l/qm innerhalb einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen bis 75 km/h teils kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen - von West nach Ost - zwischen 27 und 31, im Bergland zwischen 25 und 28 Grad.

Im Laufe des Abends und der Nacht zum Mittwoch kann es laut DWD zu unwetterartigen Entwicklungen kommen - heftiger Starkregen bis 40 l/qm innerhalb kurzer Zeit, Hagel um 3 cm und Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) - mit Schwerpunkt im Nordwesten Thüringens sind möglich.

Am Mittwoch liegen die Temperaturen dann nur noch zwischen maximal 19 und 22, im Bergland zwischen 16 und 19 Grad - also deutlich angenehmer als zuletzt. Bis zum Nachmittag kann es noch stark bewölkt zugehen, nach Südosten zieht den Angaben nach Regen ab. In der Folge soll es von Nordwesten zu lockerer Bewölkung kommen.