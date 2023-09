War's das jetzt mit dem schönen Herbst-Sommer oder kommt da noch was?

Erfurt - Die schlechte Nachricht vorab: Das Wetter am heutigen Freitag kann in Thüringen mitunter nicht ganz so schön aussehen wie in den vergangenen Tagen. Die gute Nachricht: Am Wochenende sieht es wieder besser aus! Insbesondere am Sonntag scheint der schöne Herbst-Sommer wohl nochmal zuzuschlagen.