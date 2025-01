Finanzprobleme in Thüringen - dreistelliger Millionen-Betrag fehlt! Hat Ministerin Wolf einen Kniff parat?

Erfurt - Im Landeshaushalt fehlt allein in diesem Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag. Um trotzdem investieren zu können, denkt Thüringens neue Finanzministerin über einen Kniff nach.

Wenn landeseigene Gesellschaften sich am Kapitalmarkt Geld leihen, fallen die so entstehenden Verbindlichkeiten nicht unter die Restriktionen der Schuldenbremse.

Die Landesentwicklungsgesellschaft und die Thüringer Aufbaubank würden in den nächsten Jahren eine noch größere Rolle als in der Vergangenheit spielen, um Investitionen zu ermöglichen, sagte Wolf der Zeitung "Freies Wort".

Angesichts der Finanzprobleme des Freistaats denkt Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (48, BSW ) darüber nach, die landeseigene Gesellschaft Kredite aufnehmen zu lassen und Staatsschulden so auszulagern.

Thüringen hat noch keinen Haushalt für das Jahr 2025. Nach den bisherigen Planungen fehlt eine dreistellige Millionensumme, um die geplanten Ausgaben und Einnahmen ausgleichen zu können.

Wie groß das Finanzdefizit genau ist, konnte Wolf nicht genau beziffern. Die genaue Höhe des noch zu deckenden Defizits hänge unter anderem davon ab, wie viel Geld die Brombeer-Koalition entgegen der bisherigen Planungen der rot-rot-grünen Vorgängerregierung noch in der Rücklage des Landes lassen will, um in den Jahr 2026 und 2027 eigene Projekte umsetzen zu können.

Grundsätzlich verteidigte Wolf in dem Interview das Aufnehmen von Krediten, um Investitionen zu ermöglichen. "Wenn ich kreditfinanziert eine neue Schule baue, dann habe ich zwar Schulden, das stimmt", sagte Wolf.

Aber wenn diese neue Schule nicht gebaut werde, "dann habe ich auch Schulden, die sich dann allerdings in der maroden Infrastruktur verstecken."