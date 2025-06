Durchwachsenes Wetter in Thüringen macht dieser Branche zu schaffen

Alles in Kürze

Erfurt - So durchwachsen wie das Wetter der vergangenen Wochen verlief auch der Saisonstart für die Thüringer Außengastronomie .

Wolken ziehen über ein Rapsfeld in Thüringen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Anfang Mai waren die Biergartenbetreiber voll Hoffnung auf ein gutes Geschäft, diese wurde leider enttäuscht", fasst Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Thüringen, zusammen.

Zwar habe es einige schöne Tage gegeben. Das sei aber nicht genug gewesen, um viele Menschen in die Biergärten zu locken.

Das größte Problem sei neben den kühlen Temperaturen vor allem der teils sehr kalte Wind gewesen.

Während diese Umstände in den windgeschützteren Innenstädten der größeren Städte weniger spürbar gewesen seien, habe vor allem in ländlichen Regionen und an exponierten Standorten die Witterung nur wenig zum Verweilen im Freien eingeladen. "Wir hoffen jetzt auf einen schönen Juni, um die Umsätze wieder aufzuholen", sagt Ellinger.

Grundsätzlich plagten Wirte zudem ähnliche Probleme wie andere Gastronomen: Kostensteigerungen, die bisher ausgebliebene Senkung der Mehrwertsteuer und Schwierigkeiten bei der Suche nach Personal seien die drängendsten Probleme.