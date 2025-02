Nach Brandbrief von IHK-Präsident: Gegenwind ebbt nicht ab, Forderung nach Reform!

Der DGB fordere daher eine Arbeitskammer in Thüringen. "Der völlig einseitigen neoliberalen Dauerbeschallung durch die Industrie- und Handelskammern muss endlich eine starke Arbeitnehmerperspektive entgegengesetzt werden", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Renate Sternatz.

"Die aktuellen Aussagen von Herrn Bauhaus verdeutlichen erneut, dass die Interessen der Beschäftigten in den bestehenden Kammerstrukturen überhaupt keine Rolle spielen", sagte der Chef des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph.

Der Präsident der IHK Erfurt, Dieter Bauhaus, hatte vergangene Woche in einem Brandbrief zu mehr Leistungsbereitschaft aufgerufen und damit eine Debatte in Thüringen losgetreten. In seinem Schreiben hatte der 71-Jährige für weniger Homeoffice, weniger Teilzeit und weniger Geld im Krankheitsfall argumentiert.

Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (55, CDU) stellte sich gegen die Forderung des DGB nach einer Arbeitskammer. "Der DGB und die Gewerkschaften artikulieren ihre Perspektive doch sehr deutlich. Da gibt es nichts hinzuzufügen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihrer Einschätzung nach sollten auch im Bereich der Arbeitnehmervertretungen Doppelstrukturen vermieden werden.