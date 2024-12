Pleitewelle in Thüringen: Immer mehr Firmen machen dicht

Erfurt - In Thüringen geraten mehr Firmen in finanzielle Schieflage.

Immer mehr Firmen in Thüringen kämpfen mit finanziellen Problemen. (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Insgesamt meldeten 201 Unternehmen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung im Freistaat Insolvenz an. Von den Firmenpleiten waren 1579 Arbeitnehmer betroffen.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger beliefen sich nach Angaben der Statistiker auf rund 181 Millionen Euro. Bei den Branchen machte sich auch die Konjunkturschwäche bemerkbar.

So lag der Schwerpunkt mit 38 Verfahren im Baugewerbe, wo vor allem der Wohnungsbau mit Problemen zu kämpfen hat. 28 Insolvenzen betrafen Dienstleister sowie 24 Autohändler und Werkstätten.

Während die Unternehmensinsolvenzen stiegen, sank von Januar bis September die Zahl der Privatinsolvenzen. So beantragten den Angaben nach 1056 Verbraucher ein Insolvenzverfahren und damit 4,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.