Thüringer Autozulieferer droht der Kahlschlag: Etwa 900 Beschäftigte bangen um ihre Zukunft

Brotterode - Beim Autozulieferer Marelli Automotive Lighting in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind Wut, Enttäuschung und Verärgerung groß. Der Grund: das Unternehmen soll offenbar definitiv geschlossen werden. Etwa 900 Beschäftigte stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Das Unternehmen Marelli Automotive Lighting Brotterode ist auf Fahrzeugaußenbeleuchtung spezialisiert. (Symbolbild) © 123RF/khaligo

In der dritten Verhandlungsrunde am 8. Mai habe die Arbeitgeberseite die Karten auf den Tisch gelegt, heißt es in einer Mitteilung der IG Metall Mitte. Den Angaben nach soll der gesamte Standort im März 2024 geschlossen werden.

"Die Wut ist groß", sagte Uwe Laubach, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Suhl-Sonneberg, laut Mitteilung. In dieser heißt es ebenso, dass sich das Unternehmen in Hinblick auf den drohenden "Kahlschlag" in Brotterode auf "massive" Gegenwehr einstellen könne.

Es sei ein Skandal, was hier passiere, so Laubach. In den ersten beiden Verhandlungen sei man keinen Schritt vorangekommen. Die Beschäftigten hätten daraufhin zeitweise die Arbeit niedergelegt, um auf die angespannte Situation aufmerksam zu machen.

"Plötzlich erklärt das Management von Marelli in der dritten Verhandlungsrunde die komplette Werksschließung für März 2024. Eine solche Frechheit fordert uns jetzt zu einer Zuspitzung der Tarifverhandlungen heraus", betonte der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Suhl-Sonneberg. Man fordere Marelli auf, mit der IG Metall und den Beschäftigten "tragfähige Lösungen" zu entwickeln.