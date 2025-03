Thüringer Wirtschafts-Ministerin mit "Wir machen Ernst"-Aussage: Darum geht es!

Colette Boos-John (55, CDU, r.), Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum von Thüringen - hier neben Steffen Schütz (*1966, BSW), Minister für Digitales und Infrastruktur von Thüringen - kündigte in Erfurt an, die Verwaltungsvorschrift, die das Verfahren regele, werde geändert. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Landesregierung will es vor allem auch kleineren Firmen leichter machen, an öffentliche Aufträge zu kommen. Die Verwaltungsvorschrift, die das Verfahren regele, werde geändert, kündigte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (55, CDU) in Erfurt an.

Nicht geändert werde das viel diskutierte Thüringer Vergabegesetz, nach dem unter anderem nur Unternehmen öffentliche Aufträge erhalten, die Tariflöhne zahlen. Thüringen warte beim Vergabegesetz zunächst Bundesregelungen ab. Da sei kein Aktionismus gefragt, so die Ministerin.

Zur Änderung der Vergaberichtlinie sagte Boos-John: "Wir machen Ernst mit dem Bürokratieabbau und verschlanken die Vergabeprozesse der öffentlichen Hand." Erhöht würden die Grenzen für den Wert öffentlicher Aufträge, die nach einem vereinfachten Verfahren vergeben werden können.

Eine schnellere und einfache Auftragsvergabe sei ein Beitrag dazu, die Wirtschaft in der derzeit schwierigen Konjunkturlage anzukurbeln.