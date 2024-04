Üble Nachricht für Bierliebhaber: Das beliebte Getränk wird wieder teurer!

Der Besuch im Biergarten wird in Thüringen dieses Jahr kostenintensiver als die Jahre zuvor. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

"Wir merken, dass sich das Ausgabeverhalten der Gäste in den vergangenen Monaten geändert hat", sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Dirk Ellinger, der Deutschen Presse-Agentur. Die in vielen Lebensbereichen teilweise deutlich gestiegenen Preise führten vielerorts dazu, dass Menschen nicht mehr so häufig zum Essen oder Trinken ausgingen oder zumindest sparsamer bei Bestellungen seien.

Die Kostensteigerungen hätten auch viele Gastronomen direkt getroffen, sodass sie ihre Preise ebenfalls hätten anheben müssen, um einen Teil der Mehrkosten refinanzieren zu können, erklärte Ellinger. Auch das führe bei manchen Menschen dazu, dass sie zum Beispiel bei einem Biergartenbesuch weniger Getränke bestellten als in der Vergangenheit.

Besonders deutlich sind die Preissteigerungen der vergangenen Monate bei vielen Hotels und Gaststätten am Bierpreis abzulesen. "Das ist unser Fokusgetränk", betonte Ellinger. Was ein kleines Wasser kostet, wisse in der Regel kaum ein Gast. Was ein Bier kostet, sei den meisten Menschen dagegen bewusst.

Deshalb fielen die Preissteigerungen bei diesem alkoholischen Getränk in der Öffentlichkeit besonders auf, teilte Ellinger mit.