Nach Zeitplan-Durcheinander: Thüringer Bratwurstmuseum soll schon bald öffnen

Mühlhausen - Die Bratwurst gilt in Thüringen als Kulturgut . Da ist es naheliegend, ihr ein Museum zu widmen. Im August soll es neu eröffnen - nach einigem Ärger bei der Standortsuche. Zum Thema vegetarische Bratwürste haben die Macher eine klare Meinung.

Lecker Bratwurst: Ob mit oder ohne Kümmel, darüber streiten sich im Wurstland die Geister. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Pandemie, Inflation und die Suche nach Handwerkern: Einige Faktoren haben die Zeitpläne für das neue Bratwurstmuseum in Mühlhausen durcheinander gebracht. Nun soll das Haus im Sommer offiziell seine Türen öffnen.

"Am 16. August werden wir etwas Vorzeigbares eröffnen", sagte Thomas Mäuer von den Freunden der Thüringer Bratwurst, dem Trägerverein des Museums. Eine große Herausforderung sei aktuell, Baumaterial und Handwerker zu bekommen.



Dazu kommt: "Die Kosten am Bau sind zum Teil gravierend aus dem Ruder gelaufen", sagte Mäuer mit Blick auf die Preisentwicklung der vergangenen Monate allgemein und insbesondere im Baubereich. "Wir haben uns deshalb auch vorerst von bestimmten Dingen trennen müssen."

So sei etwa ein geplantes, zur Museumsanlage gehörendes Feriendorf mit Übernachtungsmöglichkeit gestrichen worden. Der große Außenbereich mit Spielplatz, Tiergehege und Veranstaltungsarena sei auf gutem Weg, sagte Mäuer. Die Gastronomie im Innenbereich werde noch etwas dauern.

2020 wurden die Bauarbeiten an dem neuen Standort in Mühlhausen begonnen. Die Kapazitäten in Holzhausen (Ilm-Kreis), wo das Museum zuvor 14 Jahre lang beheimatet war, wurden zu knapp. Mehrere Zehntausend Menschen besuchten das Museum dort laut Mäuer jährlich.