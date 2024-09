Thüringer Jusos gegen Beteiligung der SPD an neuer Landesregierung!

"Unsere Rolle ist nicht in einer Regierung der kleinen und großen Übel, in der wir unseren Zielen nicht gerecht werden können", so die Jusos. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die SPD müsse das Ergebnis der Landtagswahl akzeptieren und sich auf den Weg in die Opposition machen, hieß es in einem auf der Landeskonferenz der Nachwuchsorganisation am Samstag in Sondershausen verabschiedeten Leitantrag.

Die Sozialdemokraten könnten mit ihren 6,1 Prozent keinen Beitrag für die Bildung einer stabilen demokratischen Regierung leisten. "Unsere Rolle ist nicht in einer Regierung der kleinen und großen Übel, in der wir unseren Zielen nicht gerecht werden können", so die Jusos.

Nach der Landtagswahl am 1. September wollen CDU, das BSW von Sahra Wagenknecht und die SPD die Möglichkeiten eines Regierungsbündnisses ausloten. Die Parteigremien von CDU, BSW und SPD haben grünes Licht für Sondierungsgespräche gegeben, die in der kommenden Woche beginnen sollen. Eine derartige Brombeerkoalition käme auf 44 der 88 Parlamentssitze. Ihr würde damit eine Stimme zur Mehrheit fehlen.

SPD-Chef Georg Maier (57) hatte klargemacht, sich an keiner Koalition zu beteiligen, die wechselnde Mehrheiten mit der AfD in Kauf nimmt, die erstmals stärkste Kraft wurde.

Er hält ein parlamentarisches Format der Abstimmung mit der Linken für nötig. Kurz nach der Wahl hatte Maier für die SPD auch den Weg in die Opposition nicht ausgeschlossen.