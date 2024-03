Thüringer Polizei - DAS macht Innenminister Maier "zuversichtlich"

Erfurt - Das Interesse am Polizeiberuf in Thüringen ist nach Angaben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales deutlich angewachsen. Minister Georg Maier (56, SPD ) äußerte sich entsprechend positiv.

Georg Maier (56, SPD), Thüringens Minister für Inneres und Kommunales, freut sich über das angewachsene Interesse am Polizeiberuf im Freistaat. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, haben sich kurz vor Bewerbungsschluss (31. März) über 2100 Frauen und Männer für den nächsten Ausbildungsjahrgang im mittleren Dienst am Polizeibildungszentrum in Meiningen beworben.

Im Vorjahr habe es zum gleichen Zeitpunkt rund 1800 Bewerberinnen und Bewerber gegeben, hieß es.

"Ich freue mich sehr über diesen Zustrom. Das große Interesse zeigt, dass die Thüringer Polizei wieder ein begehrter Arbeitgeber im Land ist", sagte Maier laut Mitteilung.

Es gebe viele Frauen und Männer, die sich für den Rechtsstaat und unsere Demokratie einsetzen wollen, wurde der Minister wiedergegeben. "Das macht mich zuversichtlich für die Zukunft", sagte der SPD-Politiker den Angaben nach.