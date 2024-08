Thüringer Städte und Landkreise sauer: Illegale Müllentsorgung nimmt stark zu

In Suhl wurden im vergangenen Jahr 30 Tonnen illegal entsorgter Restmüll in die Verwertungsanlage geliefert, in Gera im Schnitt 10 bis 12 Tonnen und im Kreis Weimarer Land 80 Tonnen, so die Sprecher der Kommunen.

In Eisenach wurden 2023 laut Angaben einer Sprecherin unter anderem 19 Tonnen Siedlungsabfälle, 240 Altreifen, über zwei Tonnen Metallschrott und 500 Kilogramm Asbest aus Wäldern und von Feldern, Radwegen, Container-Standorten und abgelegenen Plätzen entfernt. Insgesamt hätten die Kosten der Entsorgung an den rund 3000 Einsatzorten etwa 88.000 Euro betragen.

Unter anderem alte Autoreifen werden illegal in Thüringens Wäldern entsorgt. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Saisonale Unterschiede verzeichnen vor allem die größeren Städte: So häufe sich in den Parks in Erfurt, Jena und Eisenach besonders an warmen Tagen das Aufkommen an Einweg-Grills, Pizzakartons und anderen Hinterlassenschaften von Picknicks.

Die Gründe für die illegale Entsorgung seien vielfältig, heißt es übereinstimmend. Sie reichten von schlichter Bequemlichkeit über kulturelle Unterschiede im Umgang mit Abfall bis hin zur Vermeidung möglicherweise anfallender Kosten.

Besonders beim Thema Sperrmüll sei es aber nicht nachvollziehbar, warum Müll mit Fahrzeugen eigens in den Wald oder auf Felder transportiert werde, anstatt diesen bei den Wertstoffhöfen abzugeben, hieß es aus Gera.

In vielen Kommunen laufen schon seit Jahren verschiedene Maßnahmen, um dem Problem Herr zu werden.