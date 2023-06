02.06.2023 08:17 Auf Abwegen: Zusteller-Fahrzeug landet in Thüringen im Fluss

Ein Zusteller-Fahrzeug ist am Donnerstag in Ebeleben in der Helbe gelandet. Das Auto war einen Abhang hinuntergerollt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Ebeleben - Zu einem kuriosen Vorfall ist es am Donnerstag in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) gekommen. Dort war eine Postzustellung gründlich in die Hose gegangen. Zum Glück wurde der Fahrer nur leicht verletzt! Der 20-jährige Fahrer rettete sich mit einem Sprung aus dem Auto. © Feuerwehr Ebeleben/Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto aus ungeklärter Ursache bei der Postzustellung ins Rollen und landete in der Helbe, einem Nebenfluss der Unstrut. Den Angaben nach rettete sich der 20-jährige Fahrer dank eines beherzten Sprungs aus dem Auto. Dabei wurde der Zusteller leicht verletzt. Zuvor hatte das Fahrzeug einen Zaun durchbrochen und war einen Abhang hinabgerollt. Zur Bergung wurde die Feuerwehr hinzugerufen, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: Feuerwehr Ebeleben/Silvio Dietzel