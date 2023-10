22.10.2023 11:45 Auto auf Landstraße in Thüringen verunglückt: Zwei Menschen schwer verletzt!

Ein VW Up ist am Samstag im Kyffhäuserkreis von einer Landstraße abgekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Großenehrich - Bei einem Verkehrsunfall im Kyffhäuserkreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In einer Kurve kam es plötzlich zu dem Unglück. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr ein 83-Jähriger am Samstag mit seinem VW Up die Landstraße zwischen Wasserthaleben und Großenehrich. Den Angaben nach kam der Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einer Schutzplanke, querte die Fahrbahn und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen, ehe der VW im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand kam. Thüringen Unfall Frau fährt betrunken in Baustelle: Handwerker retten sich mit Sprung Der 83-Jährige musste aus dem stark beschädigten VW geborgen werden. Sowohl er als auch seine Beifahrerin (83) wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden an Auto und Verkehrseinrichtungen wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, teilten die Beamten mit.

