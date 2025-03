18.03.2025 11:54 Auto in Gegenverkehr geschleudert und mit Lastwagen kollidiert - zwei Menschen schwer verletzt

Zu einem Unfall ist es am Montag auf der B281 in Thüringen gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Auto wurde in den Gegenverkehr geschleudert.

Von Carsten Jentzsch

Könitz/Rockendorf - Unfall auf Bundesstraße in Thüringen! Ein Auto wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem Lastwagen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Der Unfall ereignete sich Montag, gegen 15 Uhr, auf der B281 zwischen Könitz (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) und Rockendorf (Saale-Orla-Kreis). Das ging aus Angaben der Polizei von Dienstagmorgen hervor. Laut den Beamten wollte ein Renault-Fahrer (36) am Abzweig Lausnitz abbiegen. Ein nachfolgender Autofahrer (20) habe das Manöver zu spät bemerkt und sei mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Renault aufgefahren. Der Renault wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie aus den Angaben weiter hervorging. Dabei seien beide Autofahrer schwer verletzt worden, teilten die Beamten mit. Beide wurden den Angaben nach in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben. Thüringen Unfall Schwerer Unfall: Autofahrerin und Hund verletzt Alle beteiligten Fahrzeugen mussten den Angaben nach abgeschleppt werden, weshalb die B281 in diesem Bereich vorübergehend voll gesperrt wurde. Erste Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass der 20-jährige Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, hieß es vonseiten der Polizei.

Titelfoto: 123RF/teka77