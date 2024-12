Auto kollidiert mit Eingangstür von Geschäft: Zwei Menschen schwer verletzt

Laut Polizei wurden Fahrer (87) und Beifahrerin (82) ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Zu dem Unfall ist es am späten Mittwochnachmittag gekommen, wie am Donnerstagmorgen aus einem Gespräch zwischen der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei und TAG24 hervorging.

Der Fahrer (87) befuhr die Schillerstraße in Richtung Leutragraben. An der Einmündung Engelplatz sei das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Gehweg am Engelplatz überfahren, hieß es. In der Folge kollidierte es mit der Eingangstür eines Geschäfts.

Nach ersten Erkenntnissen wurden der Fahrer sowie die Beifahrerin (82) schwer verletzt.

Beide seien vermutlich den ersten Erkenntnissen nach nicht angeschnallt gewesen. Am Auto entstand den Angaben nach Totalschaden.