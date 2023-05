Auto kracht gegen Bäume: 23-Jährige schwer verletzt

Das Unfallopfer (23) wurde in ein Klinikum geflogen. Zuvor musste es von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, war die Frau gegen 19.40 Uhr am Samstagabend mit ihrem Auto von Lindenberg in Richtung Neuhaus-Schierschnitz unterwegs.

Plötzlich kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Von dort aus wurde das Auto auf die Straße zurückgeschleudert, ehe es gegen einen weiteren Baum krachte.

Den Angaben nach wurde die Frau schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie anschließend in ein Klinikum geflogen.