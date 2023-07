21.07.2023 07:05 Auto kracht gegen Häuser: Fahrer (20) wird in Klinik geflogen

Ein KIA ist am Donnerstag in Großbreitenbach mit vier Häusern kollidiert. Der verletzte 20-jährige Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von Carsten Jentzsch

Großbreitenach - Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstag in Großbreitenbach (Ilm-Kreis) für Aufregung gesorgt. Am Vormittag war ein Auto gegen mehrere Häuser geprallt. Der Fahrer kam vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Straße ab. © News5/Ittig Wie die Polizei mitteilte, kam der KIA gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier Häuserfronten. Der 20-jährige Fahrer wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme des Mannes kam das Auto von der Straße ab, so die Beamten am Donnerstag. Wie Florian Schütz vom DRK Ilm-Kreis gegenüber NEWS5 mitteilte, war der Fahrer im Auto eingeklemmt. Er wurde den Angaben nach in Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet. Nach Angaben von NEWS5 befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Passanten auf den Bürgersteigen. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: News5/Ittig