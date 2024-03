12.03.2024 07:33 Auto landet in Vorgarten: Straße voll gesperrt

In der Erfurter Espachstraße ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Ein Auto landete in einem Vorgarten. Die 74-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Erfurt ist am Montag ein Auto in einem Vorgarten gelandet! Das Auto landete in einem Vorgarten. Glücklicherweise blieb die Fahrerin (74) unverletzt. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie eine Polizeisprecherin TAG24 am Dienstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Espachstraße. Eine entsprechende Meldung war den Angaben zufolge kurz nach 14 Uhr bei der Polizei eingegangen. Laut Polizei war ein Mercedes von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge landete das Fahrzeug in einem Vorgarten. Die 74-jährige Fahrerin blieb unverletzt, stand jedoch leicht unter Schock. Ein Abschleppdienst war neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Thüringen Unfall Auto setzt sich in Bewegung: Frau scheitert mit Rettungsaktion und wird schwer verletzt Zur Unfallursache machte die Polizei noch keine näheren Angaben. Alkohol und Drogen waren jedoch nicht im Spiel, wie aus dem Gespräch mit der Polizei hervorging. Die Espachstraße war kurzzeitig voll gesperrt.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur