Autofahrer (†56) kommt von Straße ab und prallt gegen Wasserdurchlauf: Reanimation zwecklos

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war der Mann am Freitagmittag (21. Juli) gegen 13.40 Uhr in seinem Renault Trafic auf der L3004 in Richtung der Ortschaft Ratscher unterwegs, als er vermutlich aus gesundheitlichen Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen des 56-Jährigen fuhr den Angaben zufolge noch mehr als 50 Meter die Böschung entlang, ehe er schließlich gegen einen dortigen Wasserdurchlauf prallte.

Der Renault des Mannes sei senkrecht zur Fahrbahn zum Stehen gekommen, wie der Polizeisprecher erklärte.

Obwohl der Autofahrer noch vor Ort reanimiert wurde, starb er schließlich an der Unfallstelle.