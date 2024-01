Autos kollidieren: Fußgänger wird meterweit in Zaun katapultiert und schwer verletzt

Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt - einer davon schwer. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr ein 37-Jähriger am Steuer eines Opel die L1026 in Richtung Wiesenthal (ebenfalls Wartburgkreis).

Den Angaben nach wollte der Opel-Fahrer an der Einfahrt zum Rhönlandhof nach links abbiegen. Dabei habe er jedoch einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW Passat übersehen, hieß es.

Es kam zur Frontalkollision. In der Folge drehten sich beide Fahrzeuge und schleuderten über die Fahrbahn. Mit der hinteren, rechten Fahrzeugseite des Passat wurde ein an der Einfahrt stehender Fußgänger erfasst. Dieser wurde laut Polizei etwa 15 Meter weit in einen angrenzenden Stabmattenzaun katapultiert.

Schwer verletzt wurde er in das Klinikum Meiningen gebracht. Die beiden Fahrzeugführer - darunter die 39-jährige Passat-Fahrerin - sowie der 10-jährige Beifahrer des Passat wurden leicht verletzt in das Klinikum Bad Salzungen eingeliefert.