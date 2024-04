Biker verstirbt: So kam es zu dem schrecklichen Unfall auf der B85 in Thüringen!

Kelbra - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Samstag auf der B85 im Kyffhäuserkreis gekommen. Am Sonntagvormittag gab die Polizei Informationen zum Unfallhergang bekannt.

Der 60-jährige Biker verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle - trotz aller Bemühungen der eingesetzten Kräfte. Die 61-Jährige sowie der 57-Jährige wurden mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser geflogen.

Wie die Beamten mitteilten, war ein mit zwei Personen besetztes Motorrad auf der Strecke vom Denkmal in Richtung Kelbra unterwegs. Der 60-jährige Fahrer beabsichtigte auf den Parkplatz eines Imbisses aufzufahren, wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird in der Summe auf 22.000 Euro geschätzt, hieß es am Sonntagvormittag.