Er kam von der Nachtschicht: Autofahrer nickt ein und verursacht schweren Unfall

Ein Audi ist am Montagmorgen in Sömmerda gegen einen Lichtmast gekracht. Ersten Ermittlungen zufolge war der 41-Jährige am Steuer eingenickt.

Von Carsten Jentzsch

Sömmerda - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag in Sömmerda gekommen. Dabei wäre um ein Haar ein Radfahrer von einem Lichtmast getroffen worden. Ein Sekundenschlaf führte womöglich zu dem Unfall. Das Auto musste nach Crash abgeschleppt werden. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein Audifahrer am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der Kölledaer Straße in Richtung Frohndorfer Straße unterwegs. Plötzlich kam das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Audi krachte frontal gegen einen Lichtmast, der anschließend umknickte und einen Radfahrer nur knapp verfehlte. Ersten Ermittlungen zufolge war der 41-jährige Audifahrer auf dem Heimweg von der Nachtschicht kurzzeitig am Steuer eingeschlafen, teilten die Beamten mit. Thüringen Unfall In einer Kurve kommt es zum Unglück: 85-Jährige auf der B4 schwer verletzt An Auto und Lichtmast entstand den Angaben nach ein Schaden von über 16.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

