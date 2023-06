30.06.2023 11:24 Er war betrunken: 16-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Auto!

Zwei Jugendliche waren am frühen Freitagmorgen in Magdala in einen Verkehrsunfall verwickelt. Das Auto war gestohlen. Der Fahrer hatte über ein Promille intus.

Von Carsten Jentzsch

Magdala - Zwei Jugendliche waren am frühen Freitagmorgen in Magdala (Weimarer Land) in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei kamen einige Dinge ans Tageslicht. Der Fahrer hatte laut Polizeiangaben über ein Promille intus. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Wie die Polizei mitteilte, erreichte die Beamten um kurz nach vier Uhr die Meldung über ein verunglücktes Auto ohne Kennzeichen in der Ortslage Magdala. Bei der Anfahrt stellten die Polizisten zwei männliche Personen auf der Landstraße fest. Beide wiesen den Angaben nach Verletzungen auf. Bei der Befragung gaben diese an, das Auto gefahren zu haben. Es stellte sich auch heraus, dass die beiden erst 16 Jahre alt sind. Zudem waren beide alkoholisiert. Der Fahrer hatte laut Polizeiangaben über ein Promille intus. Allerdings sollte noch mehr ans Tageslicht kommen. So wurde das Fahrzeug zuvor aus einem Autohaus in Nohra gestohlen. Wie die Beamten weiter mitteilten, fuhren die Jugendlichen in der Folge nach Magdala. Dort kam es zum Unfall. Der Fahrer verlor offenbar die Kontrolle über das Auto, welches sich in der Folge überschlug und mit einem Telefonmast kollidierte. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Titelfoto: 123RF/chalabala