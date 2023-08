13.08.2023 12:15 Er wollte einen Traktor überholen: Motorradfahrer (19) baut Unfall und wird schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Schellroda bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von Carsten Jentzsch

Schellroda - Bei einem Verkehrsunfall in Schellroda (Landkreis Weimarer Land) ist ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer war mit dem erhöhten Bordstein eines Fußgängerüberwegs kollidiert. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Wie die Polizei mitteilte, befuhr der junge Mann mit seinem Motorrad die Erfurter Straße in Schellroda hinter einem Traktor. Als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzen wollte, wollte der Traktorfahrer jedoch links abbiegen. Laut Polizeiangaben wurde der Blinker seitens des Traktorfahrers frühzeitig bedient. Den Angaben nach lenkte der Motorradfahrer nach links, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem erhöhten Bordstein eines Fußgängerweges. Der 19-Jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag.

