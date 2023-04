Frontal-Crash löst Feuer aus: Sieben Tote und mehrere Verletzte nach schwerem Unfall in Thüringen

Bad Langensalza - Zu einem schrecklichen Frontalzusammenstoß im Norden Thüringens kam es am Samstagnachmittag. Das Unglück forderte sieben Tote und mehrere zum Teil schwer Verletzte. Mindestens ein Mensch schwebt in Lebensgefahr.

Daraufhin prallte der Fahrer mit großer Wucht mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Nachdem die Fahrzeuge miteinander kollidiert waren, gerieten zwei von ihnen in Flammen und brannten vollständig aus.

Die Straße hat an der Unglücksstelle nur eine Fahrspur pro Richtung.

Laut der Behörde waren in den Unfall ein BMW, ein VW und ein Mercedes verwickelt. Eines der Autos soll zwischen Schönstedt und Bad Langensalza in einer langgezogenen Kurve aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der B247 im Unstrut-Hainich-Kreis, wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen TAG24 am Abend bestätigte.

Der VW und der Mercedes brannten komplett aus. © Silvio Dietzel

Zwei Autos wurden bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Eines der verkohlten Wracks Fahrzeuge lag quer auf der Leitplanke. Das andere Fahrzeug stand mit zerfetzter Karosserie auf der Straße. Der dritte Wagen lag umgekippt am Straßenrand.

Zwei Personen, unter ihnen der mutmaßliche Unfallverursacher, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale mit. Mindestens ein Unfallopfer schwebte am Sonntag weiter in Lebensgefahr.

Weitere Angaben dazu sowie zur Identität der Opfer machte die Polizei am Sonntagmorgen zunächst nicht.

Nach Information eines Sprechers der Feuerwehr Bad Langensalza sei bei dem Unfall eine dritte Person verletzt worden.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Die B247 bleibt bis Sonntag voll gesperrt.