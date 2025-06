A38 voll gesperrt: Lkw-Fahrerin stirbt nach schwerem Unfall

Bleicherode - Auf der A38 in Richtung Göttingen kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall .

Alles in Kürze

Die Fahrerin des Lkws verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Die Beamten bezifferten den entstandenen Schaden auf 165.000 Euro.

Zwischenzeitlich war die A38 in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig wieder frei. Die Sperrung in Richtung Göttingen bleibt bestehen und soll wohl bis zum späten Nachmittag andauern.

Erstmeldung vom 11. Juni, 13.42 Uhr, zuletzt aktualisiert am 11. Juni, 15.10 Uhr.