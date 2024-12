Frontal-Unfall: Vier Menschen teils schwerst verletzt, Hund tot!

Kreis Nordhausen - Zu einem schweren Unfall ist es am gestrigen Sonntag auf der Bundesstraße 243 im Kreis Nordhausen gekommen.

In dem Dacia befanden sich laut Polizeiangaben Mutter, Kind und zwei Hunde. Einer davon verstarb, ein Dackel verließ die Unfallstelle. © Silvio Dietzel

Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt, ein Hund kam ums Leben! Wie TAG24 am Montag im Gespräch mit der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen erfuhr, wurde eine Dacia-Fahrerin schwerst verletzt. Ein im Auto befindliches Kind (3) wurde leicht verletzt.

Zudem waren zwei Hunde mit an Bord. Einer davon erlag laut Polizeiangaben noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein weiterer Hund verschwand von der Unfallstelle. Er sei aber auf einem Feld bei Günzerode gesichtet worden, hieß es am Mittag im Gespräch mit der LPI. Im Laufe des Montages saß der Vierbeiner dann glücklicherweise im Kofferraum einer Bezugsperson und es ging in eine bekannte Umgebung.

Die Insassen des anderen in den Unfall verwickelten Autos - ein BMW - galten jeweils als leicht verletzt. Alle vier Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zu dem Unfall war es am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der B234 gekommen - zwischen den Ortslagen Holbach und Günzerode. Der BMW (aus Richtung Holbach kommend) kam - aus bislang ungeklärter Ursache - in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie aus früheren Polizeiangaben aus der vergangenen Nacht hervorging.