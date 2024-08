Gegen Telefonmast gestoßen: Biker schwer verletzt

Der 64-Jährige stieß laut Polizei gegen einen Telefonmast. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe ein Motorradfahrer (64) am Sonntag - gegen 15 Uhr - die L1052 aus Richtung Teichel kommend in Richtung Haufeld befahren.

Aus bisher ungeklärter Ursache sei er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der weiteren Folge gegen einen Telefonmast gestoßen, hieß es am Morgen.

Laut Polizei wurde der 64-Jährige schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.