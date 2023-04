Horror-Unfall mit sieben Toten: Auch Leipziger Studentin Marie Alexandra (†19) unter den Opfern

Leipzig/Bad Langensalza - Die Universität Leipzig trauert um eine Studentin. Marie Alexandra F. (†19) ist eine der sieben Personen, die bei dem tragischen Horror-Unfall bei Bad Langensalza am Samstag ihr Leben verloren.

Gemeinsam mit seinem 45-jährigen Beifahrer und einer jeweils erheblichen Alkohol-Konzentration im Blut waren die Männer am Samstag auf der Ortsumgehung B247 Bad Langensalza in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen.

Man werde Marie Alexandra stets in ehrender Erinnerung behalten, hieß es abschließend.

"Mit tiefer Betroffenheit haben wir erfahren, dass unsere Studentin Marie Alexandra F. durch einen tragischen Unfall jäh aus dem Leben gerissen wurde", schrieb die Uni auf ihrer Instagram-Seite und postete dazu ein Foto, das die junge Frau in einem mit Blumen und Kerzen umgebenen Bilderrahmen auf dem Campus Augustusplatz zeigt.

Am Dienstag wurde den sieben Opfern bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Untermarkt Mühlhausen gedacht. © Michael Reichel/dpa

Die beiden Autos gingen in Flammen auf. Alle fünf Insassen in einem der Wagen starben. Sie waren jeweils erst 19 Jahre alt. Mit den Teenagern starb auch ein Mann (†60) in einem entgegenkommenden VW Caddy und der 45-jährige Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers.

Möglicherweise wird gegen den Verleiher des BMW strafrechtlich ermittelt. Dieser müsse sich vor Übergabe seines Fahrzeugs vergewissern, dass der Ausleiher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Keiner der beiden Männer war aber offenbar im Besitz eines Führerscheins.

Der lebensgefährlich verletzte 34-Jährige kann wegen seines Gesundheitszustandes nach wie vor nicht vernommen werden.