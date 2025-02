Jugendlicher (†17) stirbt bei Crash: Kurz danach ist der Unfall-Baum weg

Breitenbach - Ein Auto ist am Samstagabend im Kreis Eichsfeld gegen einen Baum geprallt . Der Beifahrer (†17) kam ums Leben. Am Unfallort stehen Kerzen, Bilder und Erinnerungsstücke an den verstorbenen Jugendlichen. Vom Baum ist nicht mehr viel übrig geblieben.

An der Unfallstelle stehen Kerzen, Bilder und Erinnerungsstücke an den verstorbenen Marek - und ein Überbleibsel des Unfall-Baums. © Silvio Dietzel

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt, wie TAG24 am Mittwoch im Gespräch mit der Landespolizeiinspektion (LPI) erfuhr. Der Tatzeitraum beläuft sich den Angaben nach auf Sonntag, 18.30 Uhr bis Montag, 3.50 Uhr.

Zu dem schrecklichen Unfall war es am Samstagabend gekommen. Nach früheren Angaben der Polizei kam der Fahrer (18) am Ortseingang Breitenbach aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum.

Der 18-Jährige wurde nach Angaben der Polizei von Sonntag mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der 17-jährige Beifahrer hingegen wurde tödlich verletzt!

An der Unfallstelle stehen Kerzen, Bilder und Erinnerungsstücke zum Gedenken an den verstorbenen Marek. Nur der Baum, bei dem es sich nach TAG24-Informationen um einen Ahorn handelte, ist zum Großteil verschwunden. Ihm ging es an den Stamm!