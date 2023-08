30.08.2023 12:48 Kind von Straßenbahn erfasst und verletzt

Ein Kind ist am Dienstag in Erfurt von einer Straßenbahn erfasst worden. Das Kind stürzte infolge der Kollision und verletzte sich leicht am Arm.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein Kind ist in Erfurt von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Das Kind hatte die herannahende Straßenbahn übersehen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 9-jährige Junge am Dienstag gegen 17.15 Uhr vor dem Alten Angerbrunnen unvermittelt auf die Straßenbahngleise gerannt. Den Angaben nach übersah er dabei eine herannahende Tram. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Infolge der Kollision stürzte der Junge und verletzte sich am Arm - glücklicherweise nur leicht. Das Kind wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

