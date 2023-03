02.03.2023 15:17 Gesundheitliche Probleme? Kleintransporter kracht in Wohnhaus

In Suhl ist am Mittwoch ein 58-Jähriger mit seinem Fahrzeug in eine Hauswand gekracht.

Von Christian Rüdiger

Suhl - In Suhl ist am Mittwoch ein 58-Jähriger mit seinem Fahrzeug in eine Hauswand gekracht. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in eine Klinik. (Symbolfoto) © 123RF/teka77 Der Fahrer eines Kleintransporters der Marke Mercedes war in der Meininger Straße von der Fahrbahn abgekommen. Im Anschluss durchbrach der Mann einen Zaun und knallte gegen die Wand eines Wohnhauses. Wie die Polizei berichtet, war der Mann vermutlich wegen gesundheitlichen Problemen von der Straße abgekommen. Thüringen Unfall Lkw bleibt bei Unfall im Straßengraben stecken: Hunderte Liter Diesel laufen aus Tank Der Kleintransporter-Fahrer verletzte sich dabei und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Unfallfahrzeuges. In dem betroffenen Wohnhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Personen. Der Eigentümer des Hauses wurde von der Polizei anschließend über den Vorfall informiert. Zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht. Diese müsse laut Polizeiangaben noch geklärt werden.

Titelfoto: 123RF/teka77