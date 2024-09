04.09.2024 13:37 3.721 Kran stürzt an Talsperre um - ein Toter, mindestens zwei weitere Menschen verletzt!

An der bekannten Bleilochtalsperre in Thüringen ist am Dienstagmittag ein Baukran auf einer Brücke umgestürzt. Ein Mensch kam ums Leben.

Bad Lobenstein - An der bekannten Bleilochtalsperre in Thüringen ist am Dienstagmittag ein Baukran auf einer Brücke umgestürzt. Ein Mensch kam ums Leben, mindestens zwei weitere wurden verletzt - einer vor ihnen schwer. Ein Mensch ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. © Bodo Schackow/dpa Nach Angaben der Polizei stürzte der Kran auf einer Brücke um, die über die Bleilochtalsperre nahe Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) führt. Dort befindet sich derzeit eine Baustelle. Nach Angaben des Landratsamtes soll ein größeres Fahrzeug gegen den Kran gefahren sei. Teile des Krans stürzten ins Wasser. Die Bleilochtalsperre im Osten Thüringens gilt mit einer Länge von 28 Kilometern und einem Wasservolumen von 215 Millionen Kubikmetern als größter Stausee in Deutschland. Im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße 90 westlich des "Thüringer Meers" wird auch die Brücke über den Bleilochstausee neu gebaut. Aufgrund des schlechten Zustands des Bauwerks wird an einem Ersatzneubau gearbeitet. Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke wird der Verkehr noch über die alte Brücke geführt. Erstmeldung am 4. September, um 13.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.37 Uhr

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa