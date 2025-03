Lastwagen schiebt Transporter gegen Hauswand: Fahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. © Feuerwehr Greußen/Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, sei es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 4, in der Ortslage von Greußen, zur Kollision eines Ford-Transporters mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw gekommen. Der Laster war auf der Nordhäuser Straße in Richtung Erfurt unterwegs.

Die Person am Steuer des Transporters fuhr auf die B4 auf - dort kam es zur Kollision mit dem Lastwagen.