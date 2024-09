Malteser-Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab: Drei Verletzte!

Gleichamberg - Ein Fahrzeug der Malteser ist am Montag im Kreis Hildburghausen verunfallt. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich zwischen Gleichamberg und Hindfeld. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei TAG24 am Dienstagmorgen mitteilte, sei ein Fahrzeug der Malteser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge habe sich das Fahrzeug wohl überschlagen.

Drei Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Darunter der 65-jährige Fahrer, ein 21-Jähriger sowie ein Junge (13).

Zur Unfallursache konnten zum Zeitpunkt des Gesprächs keine Angaben gemacht werden.