14.06.2024 07:56 Mann holt Motorrad von Werkstatt ab, verliert Kontrolle und stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in Bösleben verunglückt. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Von Carsten Jentzsch

Bösleben - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in Bösleben (Ortsteil der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben im Ilm-Kreis) gekommen. Ein 47-jähriger Mann kam ums Leben. Der Mann kam wohl frontal mit dem Kopf auf einem Bordstein auf. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Freitagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend - gegen 19.40 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen hat ein Mann ein Motorrad von einer Werkstatt abgeholt. Der 47-Jährige sei von dem Grundstück gefahren, habe sehr stark beschleunigt und dabei die Kontrolle verloren, so der Ermittlungsstand laut Polizei am Freitagmorgen. In der Folge sei die Maschine über den Asphalt gerutscht. Der Mann stürzte, kam den Angaben nach wohl mit dem Kopf auf dem Bordstein auf und prallte frontal gegen eine "steinerne Grundstückseinfriedung". Thüringen Unfall Teenager sind mit Auto auf Waldweg unterwegs, dann landen sie schwer verletzt in Klinik! Der 47-Jährige wurde vor Ort reanimiert, jedoch erfolglos. Laut Polizei verstarb er an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer habe einen Helm getragen, hieß es. Erstmeldung am 14. Juni, um 7.02 Uhr, aktualisiert um 7.56 Uhr

Titelfoto: 123rf/amitdnath