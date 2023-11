Mehr als 6,6 Promille: Möglicher Unfallflüchtiger ins Krankenhaus eingeliefert

Kaulsdorf - Ein übermäßig alkoholisierter 57-jähriger Mann aus Thüringen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor war es in Kaulsdorf (Saalfeld-Rudolstadt) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde laut Polizei eine vorläufige Alkoholkonzentration im Blut von mehr als 6,6 Promille festgestellt. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Freitag, gegen 7 Uhr, im Bereich eines Kreisverkehrs in der Saalfelder Straße.

Den Angaben nach fuhr ein Fahrzeugführer auffällig durch den Kreisverkehr und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder.

Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Und gegen 8 Uhr konnte der vermeintliche Fahrer schließlich an seiner Wohnanschrift stark alkoholisiert angetroffen werden.

Der 57-Jährige sei aufgrund der übermäßigen Alkoholisierung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärten die Beamten.

Ob der Mann während des Unfalls und der anschließenden Unfallflucht am Steuer saß und dabei unter dem Einfluss von Alkohol stand, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.