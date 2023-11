28.11.2023 06:40 Missglücktes Rangier-Manöver an Busbahnhof: Dieser Lkw ist eindeutig zu groß

Ein Lastwagen ist am Montag am Busbahnhof in er Erfurter Innenstadt mit einer Überdachung kollidiert. Der Schaden am Dach wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein Lastwagen ist in Erfurt mit einer Überdachung kollidiert. Der Schaden am Dach wurde auf circa 20.000 Euro geschätzt. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte ein 58-jähriger Lkw-Fahrer am Busbahnhof in der Innenstadt aufgrund von Gegenverkehr zu wenden. Er habe einen Rangiervorgang im Bereich der Bushaltestellen gestartet, erklärten die Beamten. Hierbei musste der Fahrer feststellen, dass sein circa 3,95 Meter hohes Fahrzeug nicht unter die nur circa 3,70 Meter hohe Überdachung der Haltestelle passt. Die Erkenntnis kam allerdings verspätet! Der Truck kollidierte mit der Überdachung. Thüringen Unfall Jaguar kracht in parkende Autos: 86-Jähriger tot geborgen! In der Folge fielen den Angaben nach einzelne Dachpaletten herunter. Glücklicherweise sei jedoch niemand gefährdet worden, hieß es. Durch die hinzugerufenen Verantwortlichen der Erfurter Verkehrsbetriebe musste die Überdachung behelfsmäßig gesichert und gesperrt werden. Der Sachschaden am Dach wird laut Polizei auf circa 20.000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur