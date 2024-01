Nach Bus-Unglück: Hier gilt jetzt Tempo 50!

Artern - In Artern (Kyffhäuserkreis) ist Anfang Januar ein Omnibus in Vollbrand geraten. Auch die L1172 wurde dabei in Mitleidenschaft gerissen. Nach Voll- und Halbsperrung ist die Geschwindigkeit an der Unglücksstelle vorerst auf eine Geschwindigkeit von 50 km/h beschränkt worden.