Nach Unfall: Verursacher lässt schwer verletzten Mann (63) zurück!

Zeulenroda-Triebes - Ein 63-Jähriger ist in Zeulenroda-Triebes bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Es wird nach einem Motorradfahrer gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizeiangaben wurde der 63-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, in der Meinersdorfer Straße.

Den Angaben nach soll ein bislang unbekannter Motorradfahrer aus einem Grundstück auf die Meinersdorfer Straße (Nähe Waldstadion) gefahren sein, ohne den vorfahrtsberechtigten Leichtkraftrad-Fahrer (63) zu beachten.

Es kam zur Kollision. Der 63-Jährige stürzte und wurde erheblich verletzt. Der Unfallverursacher jedoch habe den Mann schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen, bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat in besagtem Zeitraum am Unfallort etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu einem beschädigten Motorrad machen?