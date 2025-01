Pickup kracht in Silvester-Nacht in Hauswand: Fahrer läuft 14 Kilometer nach Hause!

Ein Pickup durchbrach in der Silvester-Nacht in einem Ortsteil von Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) eine Hauswand.

Von Carsten Jentzsch

Neuhaus am Rennweg - Ein Pickup durchbrach in der Silvester-Nacht in Siegmundsburg, einem Ortsteil von Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg), eine Hauswand. Der Fahrer lief nach dem Unfall 14 Kilometer nach Hause!

Der Fahrer verlor laut Polizei gegen 0 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. © NEWS5 / Steffen Ittig Der Fahrer befuhr die B281 in Richtung Limbach (ebenfalls ein Ortsteil von Neuhaus am Rennweg), wie am Mittwochvormittag aus Angaben der Polizei hervorging. In einer Kurve kam das Auto - aus unbekannten Gründen - nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Hauswand. Glücklicherweise befanden sich die Bewohner nicht in unmittelbarer Nähe des Wohn- und Esszimmers - sie seien unverletzt geblieben, hieß es. Nachdem die Beamten am Einsatzort eingetroffen waren, fehlte vom Fahrer jede Spur. "Da nicht auszuschließen war, dass er sich durch den Aufprall verletzte, wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet", so die Uniformierten. Thüringen Unfall Nach Unfall entlaufener Hund wieder da: Tier entwischte immer wieder, doch dann passierte DAS! Den Angaben nach kamen Kräfte der Feuerwehr, eine Drohne des ASB, die Bergwacht und ein Fährtensuchhund aus Bayern zum Einsatz.

Warum der Fahrer die Unfallstelle verließ, wird ermittelt. © NEWS5 / Steffen Ittig

Fahrer lief 14 Kilometer nach Hause!

Am Morgen gegen 7.50 Uhr konnte laut Polizei Entwarnung gegeben werden - der 30-jährige Fahrer sei wohlbehalten angetroffen worden, hieß es. Wie aus den Angaben hervorging, lief er die 14 Kilometer ohne Mobiltelefon und Lichtquelle nach Hause. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich laut Polizei nicht. Feuerwehr und das Technische Hilfswerk stabilisierten währenddessen die Hauswand.