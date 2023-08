15.08.2023 12:16 Radfahrer kollidiert mit Auto: 14-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hohleborn erlitt ein 14-jähriger Radfahrer am Montag schwere Verletzungen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von Carsten Jentzsch

Hohleborn - Bei einem Verkehrsunfall in Hohleborn (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der Junge am Montag mit seinem Fahrrad den Gehweg der Heubergstraße in Hohleborn. Nach ersten Erkenntnissen überquerte er anschließend hinter einem in Richtung Seligenthal fahrenden Wagen die Fahrbahn und kollidierte mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Auto. Den Angaben nach erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, teilten die Beamten mit.

