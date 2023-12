Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt: Luftrettung im Einsatz

Saara/Nobitz - Eine Radfahrerin ist in Saara, einem Ortsteil der Gemeinde Nobitz (Altenburger Land), infolge eines Unfalls schwer verletzt worden.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Klinikum geflogen. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag in der Ortsdurchfahrt.

Den Angaben nach kollidierte ein Auto beim Abbiegevorgang mit einer entgegenkommenden Radfahrerin.

Die 40-Jährige sei bei dem Zusammenstoß schwer verletzt worden, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in ein Klinikum.

Die Ortsdurchfahrt Saara war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.