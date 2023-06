Radler wird frontal von Auto erfasst: Luftrettung im Einsatz!

Heinersdorf - Ein 41-jähriger Radfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Heinersdorf (Landkreis Sonneberg) dabei schwer verletzt worden.

Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann auf der Welitscher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Plötzlich kam er in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Warum der 41-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist unklar, so die Beamten.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der 21-jährige Autofahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer blieben den Angaben nach unverletzt.