Schlagloch: 18-Jähriger schwer verletzt, Rad bricht entzwei

Arnstadt - Ein 18-Jähriger ist in Arnstadt schwer verletzt worden.

Der 18-Jährige wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Der Fahrer eines Rennrades musste einem Opel, der am Mittwochabend auf einem Radweg in der Rudislebener Allee geparkt worden war, ausweichen, wie am Donnerstag aus Angaben der Polizei hervorging.

Dabei geriet der junge Mann in ein Schlagloch, das sich neben dem geteerten Radweg befunden hat.

Der 18-Jährige kam dabei zu Fall und erst einige Meter weiter zum Liegen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Mit einem Krankenwagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 mitteilte.