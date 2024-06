14.06.2024 13:24 797 Schrecklicher Motorrad-Unfall: 47-Jähriger kommt ums Leben!

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in Bösleben verunglückt. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Von Carsten Jentzsch

Bösleben - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in Bösleben (Ortsteil der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben im Ilm-Kreis) gekommen. Ein 47-jähriger Mann kam ums Leben. Der Mann soll nach ersten Informationen wohl mit dem Kopf auf einem Bordstein aufgekommen sein. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Freitagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr in der Erfurter Straße. Nach ersten Informationen soll ein Mann ein Motorrad von einer Werkstatt abgeholt haben. Der 47-Jährige sei dann von dem Grundstück gefahren sein, er soll sehr stark beschleunigt und dabei die Kontrolle verloren haben. In der Folge sei die Maschine über den Asphalt gerutscht. Der Mann soll gestürzt sein, mit dem Kopf wohl auf einem Bordstein aufgekommen und schließlich mit einer "steinernen Grundstückseinfriedung" kollidiert sein. Thüringen Unfall Teenager sind mit Auto auf Waldweg unterwegs, dann landen sie schwer verletzt in Klinik! Wie die Landespolizeiinspektion Gotha später am Freitag mitteilte, sei der Mann "aus bisher ungeklärter Ursache" gegen eine Hauswand gefahren. Ermittlungen zum Unfallhergang Der 47-Jährige wurde vor Ort reanimiert, jedoch erfolglos. Laut Polizei verstarb er an der Unfallstelle. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Der Motorradfahrer habe einen Helm getragen, hieß es am Morgen seitens der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter 03677-601124 und der Bezugsnummer 0152990/2024 entgegengenommen. Erstmeldung am 14. Juni, um 7.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.24 Uhr

Titelfoto: 123rf/amitdnath