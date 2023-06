Schwere Kopfverletzungen: Motorradfahrer stürzt und schlittert in die Leitplanke

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort und kümmerten sich um den Verletzten. © Silvio Dietzel

Ereignet hatte sich der Unfall in der sogenannten Brunnenkurve auf der Bundesstraße 85 zwischen Kelbra und dem Kyffhäuser, teilte die Polizei mit.

Der 42-Jährige war in einer Kurve gestürzt und anschließend über die Fahrbahn in die Leitplanke geschlittert. Dabei verlor er seinen Helm und zog sich schwerste Verletzungen am Kopf zu.

Darüber hinaus wurde der verunglückte und am Boden liegende Biker von einem entgegenkommenden Motorradfahrer leicht touchiert. Laut Polizeiangaben hatte der Mann nicht mehr ausweichen können.

Der Gestürzte wurde in der Folge von einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B85 war wegen des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst für rund eine Stunde voll gesperrt.