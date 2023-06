Schwerer Arbeitsunfall in 20 Metern Höhe: Hubschrauber fliegt 27-Jährigen ins Krankenhaus

Der 27-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 27-Jährige habe am Dienstag beim Planetenwanderweg in Auma-Weidatal in einer Gondel in rund 20 Metern Höhe gearbeitet, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Aus bislang unbekannten Gründen habe sich die Gondel in Bewegung gesetzt und sei gegen die Dämmung eines Strommasts und ein Gitter gestoßen.

Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.